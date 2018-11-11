Эрнесто Вальверде: "Нам не хватает свежести, когда дело доходит до завершения атак"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения в матче 12-го тура чемпионата Испании (3:4) от "Бетиса" отметил, что каталонцы не очень хорошо начали игру. Он также добавил, что нужно улучшить ситуацию с завершением атак.

- Мы начали не очень хорошо, и нам чего-то не хватает во всех смыслах, - приводит Football Espana слова Вальверде. - Нам не хватает свежести, когда дело доходит до завершения атак, мы должны улучшить ситуацию в этом отношении. Мы дорого заплатили за неудачную игру в первом тайме. Мы не контролировали передачи, вот откуда пришла опасность. Это то, что мы должны улучшить.

Они играли очень рискованно для нас. У них особый стиль, но я думаю, что мы должны были играть по другому. Ла лига - очень конкурентная, очень сложная. Каждая выигранная вами игра отнимает много сил.

"Барселона" с 24 очками располагается на первом месте, "Бетис" с 16 баллами занимает 12 строчку.

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