09:06 | Футбол — Испания

Эрнесто Вальверде: "Ищем игру, при которой Месси будет блистать"


Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде уверен, что нападающий Лионель Месси способен помочь раскрыться партнерам по команде. По словам специалиста, травма Луиса Суареса является болезненной, но в его распоряжении есть игроки, способные заменить форварда.

– Месси – лучший игрок мира, мы хотим помочь ему, – цитирует Marca Вальверде. – Мы ищем игру, при которой Месси будет блистать и поможет блистать своим партнерам. Мы должны играть компактно.

Что до травмы Суареса, я знаю, что должен сделать. Для нас это очень ощутимая потеря. Нам известен потенциал Луиса, но в команде есть игроки, которые могут заменить его.

Напомним, первый матч "Барселоны" в чемпионате Испании состоится сегодня, 20 августа. Соперником каталонцев по встрече, которая начнется в 21.15 по московскому времени, станет "Бетис". "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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