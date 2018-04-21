Эрнесто Вальверде: "Если проиграем "Севилье", ничего не изменится"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассчитывает на победу в финале Кубка Испании с "Севильей". По его словам, на матчи с каталонцами противники всегда настраиваются по-особому.

– Поражение больших клубов всегда получается громким, – цитирует AS Вальверде. – Мы должны победить. Поражение станет неприятным сюрпризом. Что случится, если все же проиграем? Ничего не изменится. Солнце не изменит своего движения по небу. Но мы намерены побеждать и не должны думать о поражении заранее. При это понимаем, что соперник может нас победить. И нам надо быть собранными.