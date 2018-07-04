Эрик Абидаль: "Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь"

Бывший игрок, а ныне технический директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал слухи о том, что печень, которую ему пересадили в 2012 году, была куплена нелегально. Ранее El Confidencial сообщила, что бывший президент сине-гранатовых приобрел донорский орган на черном рынке.

- Чувствую, что обязан сообщить о своей печали и о досаде в связи с последними новостями о предполагаемой нелегальной трансплантации печени, - написал в своем Твиттере Абидаль. - Из уважения к моей семье, медицинскому коллективу, и всем, кто бывал в подобной ситуации, я хотел бы извиниться, если в какой-то момент у вас возникли сомнения в необоснованности сегодняшних новостей. Мой двоюродный брат Жерар пожертвовал свою печень, чтобы спасти мне жизнь, и я за это невероятно ему благодарен. Все надлежащие процедуры своевременно были соблюдены. Также доступна вся медицинская документация, подтверждающая это.

В 2011 году у Абидаля нашли раковую опухоль печени, а в 2012-м он был успешно прооперирован.