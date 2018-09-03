Дмитрий Черышев: "Денис только набирает обороты после чемпионата мира"

Отец полузащитника сборной России и "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев сказал, что гол головой в ворота "Леванте" в матче 3-го тура чемпионата Испании поможет сыну в новой команде. Для хавбека этот мяч стал первым в составе "летучих мышей", за которых он выступает на правах аренды. Контрактные обязательства связывают футболиста с "Вильярреалом".

– Денис доволен тем, что забил, но расстроен, что команда сыграла вничью, – цитирует ТАСС Черышева-старшего. – Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным, и победный мяч всегда более важный. То, что он забил, это огромный плюс в его работе: он только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска, он продолжает работать в том же духе.

Для него не является сюрпризом забивать головой, он очень часто отличается таким образом.

Напомним, на ЧМ-2018 Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России, забив 4 мяча. Он поделил второе-шестое места в списке самых результативных игроков турнира с Антуаном Гризманном, Кильяном Мбаппе, Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду. Лучшим по этому показателю с шестью голами был Харри Кейн.