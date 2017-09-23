Диегу Коста посетил матч "Атлетико" - "Севилья"

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста посетил матч команды в 6-м туре чемпионата Испании против "Севильи". Вернувшийся в мадридский клуб футболист впервые присутствует на новом стадионе команды – "Ванда Метрополитано".

Напомним, что 21 сентября "матрасники" объявили о переходе Косты из "Челси". По неофициальной информации, сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Футболист сможет вновь выступать за "Атлетико" в январе, когда истечет трансферный бан клуба.