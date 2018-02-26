03:10 | Футбол — Испания

Диего Симеоне: "Второй тайм против "Севильи" - лучший для "Атлетико" в этом сезоне"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне остался доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Мадридцы выиграли со счетом 5:2. 

– Команда выглядела отлично. Каждый игрок знал, что надо делать на поле, – цитирует Football-Espana Симеоне. – Второй тайм стал лучшим в исполнении "Атлетико" в этом сезоне. Мы сыграли отлично и теперь надо продолжать действовать в том же духе и дальше. 

Севилья - Атлетико

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Дядька

Был бы лучшим, если б в последние минуты не расслабились. Все-таки пропустить 2 гола для Атлетико это много.

13:02

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