Диего Симеоне: "Второй тайм против "Севильи" - лучший для "Атлетико" в этом сезоне"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне остался доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Мадридцы выиграли со счетом 5:2.
– Команда выглядела отлично. Каждый игрок знал, что надо делать на поле, – цитирует Football-Espana Симеоне. – Второй тайм стал лучшим в исполнении "Атлетико" в этом сезоне. Мы сыграли отлично и теперь надо продолжать действовать в том же духе и дальше.
Дядька
Был бы лучшим, если б в последние минуты не расслабились. Все-таки пропустить 2 гола для Атлетико это много.
13:02