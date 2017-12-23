Диего Симеоне: "Поражение "Атлетико" после 20 матчей - это шаг вперед"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 17-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (0:1) отметил, что игра шла до первой ошибки одной из команд. По его словам, первое поражение после успешной серии из 20 поединков - шаг вперед.

- Игра шла до первой ошибки. Это был равный и тяжелый матч, - приводит AS слова Симеоне. - Мы ошиблись, а они - нет, поэтому мы и проиграли. "Эспаньол" играл тактически грамотно. В целом, команды показали хороший футбол.

Первое поражение после 20 матчей - это всегда шаг вперед, а не назад. Надеюсь, у нас снова получится серия из 20 игр без поражений.