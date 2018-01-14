Диего Симеоне: "Не собираюсь говорить о справедливости результата"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Эйбаром" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании отметил, что вратарь Ян Облак показал свою игру, а результат – заслуга всей команды.

– Я никогда не буду говорить о справедливости результата, – цитирует Симеоне Marca. -Это не зависит от того, проигрывает или выигрывает команда. Результат – это то, что есть. Это данность.

Ян Облак играл как всегда. Он хорошо выполнил работу, как и другие игроки. Команда выигрывает и не пропускает благодаря всей команде, начиная с форвардов, полузащиты и заканчивая защитой. Облак талантлив, он решает проблемы, как это было сегодня.