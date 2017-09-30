"Депортиво" обыграл "Хетафе" со счетом 2:1 в матче 7-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали вторую победу в сезоне и на время покинули зону вылета.

В составе "Депортиво" по голу забили Лукас Перес и Флорин Андоне, у гостей отличился Амат Ндиай.

Чемпионат Испании

7-й тур

"Депортиво" – "Хетафе" – 2:1 (0:0)

Голы: Ндиай, 54 (0:1). Лукас, 66 (1:1). Андоне, 87 (2:1).

"Депортиво": Пантилимон, Сидней, Хуанфран (Валентин, 84), Шер, Луизинью, Борхес, Эмре Чолак (Андоне, 67), Гильерме, Вальверде (Баккали, 84), Лукас, Картабия.

"Хетафе": Гуаита, Антунеш, Кала, Суарес, Джене, Бергара, Арамбарри (Портильо, 88), Анхель (Молинеро, 56), Хорхе Молина (Мора, 78), Хименес, Ндиай.

Предупреждения: Луизинью, 26. Суарес, 33. Хорхе Молина, 62. Шер, 64. Бергара, 69. Хуанфран, 83. Андоне, 87. Баккали, 89. Гильерме, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

30 сентября. Ла-Корунья. Стадион "Riazor".