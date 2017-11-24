Денис Суарес: "Игроки "Барселоны" не говорят о новом контракте Месси"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес в раздевалке команды нет обеспокоенности по поводу нового контракта нападающего Лионеля Месси. Нынешний контракт 30-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона.

- В раздевалке чувствуется спокойствие, потому что мы даже не говорим об этом, - цитирует Marca Суареса. - Лео всю жизнь жил в Барселоне, а "Барселона" - его клуб на всю жизнь. Мы надеемся, что он останется с нами, чтобы продолжать наслаждаться его игрой. С тех пор, как я перешел в этот клуб, было много слухов о прибывающих игроках. Если бы все игроки, которых сватали в "Барселону", были подписаны, то у нас было бы 60 или 70 игроков в команде.