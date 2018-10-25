Дембеле хочет больше играть. Его будущее в "Барселоне" под вопросом

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть команду в ближайшее трансферное окно, сообщает Mirror. 21-летний француз почти не выходит на поле в стартовом составе команды.

Игрок смотрел матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Интера" (2:0) на скамейки запасных. Несмотря на отсутствие Лионеля Месси, чемпион мира в составе сборной Франции так и не появился на поле. В связи с этим появляются слухи о его уходе.

Напомним, что в 2017 году "Барселона" приобрела Дембеле у дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро. В этом сезоне нападающий во всех турнирах провел 11 матчей и забил 5 мячей.