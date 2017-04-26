Черышев поздравил "Вильярреал" с победой над "Атлетико"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев обратился к своим одноклубникам после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:0). Напомним, что россиянин травмирован и восстановится только в середине мая.
– Великие, – написал на своей странице в "Твиттере" Черышев.
Отметим, что в этом сезоне 26-летний хавбек провел за клуб 18 игр во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Los más grandes 💪💪💪💛⚽️ https://t.co/xP8Ld9dhn0– Denis Cheryshev (@Cheryshev) 25 апреля 2017 г.
механик39
В игре за сборную Черышев получил травму ,которая теперь постоянно всплывает и нужно было ему это ?
09:33
foreverCSKAforever
Кто это такой?
09:30