Черышев поздравил "Вильярреал" с победой над "Атлетико"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев обратился к своим одноклубникам после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:0). Напомним, что россиянин травмирован и восстановится только в середине мая.

– Великие, – написал на своей странице в "Твиттере" Черышев.

Отметим, что в этом сезоне 26-летний хавбек провел за клуб 18 игр во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.