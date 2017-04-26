09:09 | ФУТБОЛ — Испания

Черышев поздравил "Вильярреал" с победой над "Атлетико"

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Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев обратился к своим одноклубникам после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:0). Напомним, что россиянин травмирован и восстановится только в середине мая.

– Великие, – написал на своей странице в "Твиттере" Черышев.

Отметим, что в этом сезоне 26-летний хавбек провел за клуб 18 игр во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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механик39

В игре за сборную Черышев получил травму ,которая теперь постоянно всплывает и нужно было ему это ?

09:33

foreverCSKAforever

Кто это такой?

09:30