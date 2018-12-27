Бускетс – феноменальный игрок. Только посмотрите на это видео

Твиттер ла лиги опубликовал видео с нарезкой лучших моментов полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса.

– Вы смотрите на игру, но не видите Бускетса. Если вы видите Бускетса, то видите всю игру, – подписала ла лига видео в Твиттере.

Стоит отметить, что данная цитата принадлежит бывшего тренеру сборной Испании Висенте Дель Боске.

Напомним, что 30-летний испанец является чемпионом мира (2010 год) и Европы (2012 год). Является семикратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем кубка Лиги чемпионов.

Все о чемпионате Испании – здесь.