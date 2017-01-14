Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Лас-Пальмасом"

14 января состоится матч 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Лас-Пальмас". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Лас-Пальмас"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,11 – Н 10,00 – П2 22,00

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" 14 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Лас-Пальмас".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" 14 января на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-0, 4 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 26 сентября 2015 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Лас-Пальмас" 2:1 20 февраля 2016 года Чемпионат Испании "Лас-Пальмас" – "Барселона" 1:2

Прогноз "СЭ"

Редкий случай – у "Барселоны" нет ни единой потери в составе. Луису Энрике открываются большие просторы для ротации состава, что будет весьма кстати после кубковой игры с "Атлетиком". Стоит ждать возвращения в стартовый состав тер Штегена, Маскерано и Ракитича. Возможно, что еще и Андре Гомеша и Диня. Вот только для звездной тройки форвардов "Барсы" хотя бы примерно равноценной замены нет и в помине. Между тем у "Лас-Пальмаса" отдохнули многие лидеры, пропускавшие кубковый матч с "Атлетико", который островитяне неожиданно выиграли в гостях 3:2. Канарская команда достойно сопротивлялась "Барселоне" в обоих матчах прошлого сезона и оба раза уступила с минимальным счетом 1:2.

Прогноз "СЭ" – 3:1.