Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Лас-Пальмасом"

14 января состоится матч 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Лас-Пальмас". Начало – в 18:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Лас-Пальмас"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,11 – Н 10,00 – П2 22,00
Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" 14 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Лас-Пальмас".
Прямая трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" 14 января на канале "Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-0, 4 – 2.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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26 сентября 2015 года
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Чемпионат Испании
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"Барселона" – "Лас-Пальмас"
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2:1
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20 февраля 2016 года
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Чемпионат Испании
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"Лас-Пальмас" – "Барселона"
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1:2
Прогноз "СЭ"
Редкий случай – у "Барселоны" нет ни единой потери в составе. Луису Энрике открываются большие просторы для ротации состава, что будет весьма кстати после кубковой игры с "Атлетиком". Стоит ждать возвращения в стартовый состав тер Штегена, Маскерано и Ракитича. Возможно, что еще и Андре Гомеша и Диня. Вот только для звездной тройки форвардов "Барсы" хотя бы примерно равноценной замены нет и в помине. Между тем у "Лас-Пальмаса" отдохнули многие лидеры, пропускавшие кубковый матч с "Атлетико", который островитяне неожиданно выиграли в гостях 3:2. Канарская команда достойно сопротивлялась "Барселоне" в обоих матчах прошлого сезона и оба раза уступила с минимальным счетом 1:2.
Прогноз "СЭ" – 3:1.