Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Атлетико" - "Барселона"

В чемпионате Испании матчем "Атлетико" - "Барселона" продолжится 24-й тур в первом дивизионе. Начало - в 18:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетико" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 2,98 - Н 3,33 - П2 2,41

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Предпоследний визит "Барселоны" на "Висенте Кальдерон". Последним официальным матчем на мадридской арене станет майский финал Кубка Испании между сине-гранатовыми и "Алавесом", а пока каталонцы встретятся с хозяевами стадиона. У "Атлетико" было на несколько дней меньше на подготовку к игре – "индейцы" играли на этой неделе в Лиге чемпионов, а вдобавок у мадридцев проблемы в обороне – травмы у Година и Хуанфрана, долгое отсутствие игровой практики у Облака. У "Барсы" же возвращаются в основную обойму Пике и Бускетс, которым дали отдохнуть перед визитом в гости к "Атлетико", а также Жорди Альба и Иньеста, которые в прошлом туре против "Леганеса" вышли на замены лишь в самой концовке игры. После двух подряд провальных по качеству матчей у "Барселоны" было достаточно времени, чтобы собраться, а поражение "Реала" от "Валенсии" должно добавить футболистам веры в то, что чемпионский титул еще не упущен.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона".