Болельщику "Барселоны" запрещен вход на стадионы за стрельбу во время игры

Болельщику "Барселоны" Хосе Мануэлю Диасу запрещен вход на стадионы за то, что он стрелял в болельщиков "Эспаньола" во время матча 35-го тура чемпионата Испании. Диас производил холостые выстрелы, тем не менее суд запретил ему посещать спортивные мероприятия, а также обязал два раза в месяц отмечаться в полицейском участке.

– Я эмоционально праздновал гол "Барселоны", когда фанаты "Эспаньола" ринулись ко мне, – приводит Football Espana слова Диаса. – Я очень испугался и произвел несколько холостых выстрелов в их направлении. Толпа испугалась и разбежалась. Сожалею о случившемся, но я никого не подвергал опасности.