Бэйл включен в заявку "Реала" на матч с "Барселоной"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл примет участие в предстоящем матче чемпионата Испании с "Барселоной". Валлиец, который восстановился после травмы и приступил к тренировкам, включен в заявку мадридцев на игру. При этом наставник "Реала" Зинедин Зидан отметил, что пока не знает, начнет ли Бэйл матч с первых минут.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.