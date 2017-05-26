"Бетис" объявил о назначении Сетьена на пост главного тренера

Бывший главный тренер "Лас-Пальмаса" Кике Сетьен стал наставником "Бетиса", информирует пресс-служба "огурцов". Ранее сообщалось, что специалист уже прибыл в Андалусию, а в местном аэропорту его встретили представители клуба и болельщики бело-зеленых.

Контракт тренера подписан по схеме "2+1". Сетьен покинул "Лас-Пальмас" по окончании минувшего сезона, заняв с командой 15-е место. "Бетис" финишировал 16-м.