"Бетис" объявил о назначении Сетьена на пост главного тренера

Бывший главный тренер "Лас-Пальмаса" Кике Сетьен стал наставником "Бетиса", информирует пресс-служба "огурцов". Ранее сообщалось, что специалист уже прибыл в Андалусию, а в местном аэропорту его встретили представители клуба и болельщики бело-зеленых.
Контракт тренера подписан по схеме "2+1". Сетьен покинул "Лас-Пальмас" по окончании минувшего сезона, заняв с командой 15-е место. "Бетис" финишировал 16-м.
📣 OFICIAL | Quique Setién, entrenador del Real Betis para las tres próximas temporadas 👋 ¡Bienvenido, míster! 😉– Real Betis Balompié (@RealBetis) 26 мая 2017 г.
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