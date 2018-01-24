"Бавария" не хочет платить "Реалу" 200 миллионов за Бэйла

"Бавария" не готова платить "Реалу" 200 миллионов евро за полузащитника Гарета Бэйла, информирует Bild. Поэтому в зимнее трансферное окно валлиец, скорее всего, останется в мадридском клубе. Отмечается, что мюнхенцы могут вернуться к кандидатуре Бэйла позже. Контракт 28-летнего хавбека с "Реалом" действует до 2022 года.
Нефилим
Не больше 50 он стоит.
14:18
Belousov
Ну вот что за журналистские выдумки? Никто не даст за хрустально Бэйла 200 лямов, да еще и посреди сезона. А уж тем более Руминиге. Наверное и сам Перес понимает что дай Бог соточку отбить на этом трансфере, а журналисты про 200 размечтались...
11:19