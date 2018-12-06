"Барселона" вышла в 1/8 финала Кубка Испании

"Барселона" переиграла "Культураль Леонеса" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Каталонцы также выиграли и в первой встрече.

В другой встрече "Вальядолид" выиграл у "Мальорки" и вышел в следующую стадию.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

"Барселона" - "Культураль Леонеса" - 4:1 (3:0)

Голы: Эль-Хаддади, 18 (1:0). Суарес, 26 (2:0). Малком, 43 (3:0). Сенье, 54 (3:1). Суарес, 70 (4:1).

"Барселона": Силлессен, Фермален, Семеду (Лангле, 62), Миранда, Чуми, Ракитич (С.Бускетс, 46), Суарес, Аленья, О.Бускетс (Пуиг, 55), Эль-Хаддади, Малком.

Предупреждение: Миранда, 36.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

Барселона. Стадион "Ноу Камп".

Первый матч - 1:0.

"Вальядолид" - "Мальорка" - 2:1 (0:0)

Голы: Абдон Пратс, 48 (0:1). Оскар Плано, 49 (1:1). Верде, 88 (2:1).

Нереализованный пенальти: Чоп, 83 (вратарь).

"Вальядолид": Йоэль, Дельгадо, Фернандес, Хави Апарисио (Гитиан, 83), Борха, Луисми, Ануар, Кеко (Верде, 74), Чоп, Оскар Плано (Котан, 90+1), Иви Лопес.

Судья: Кордеро Вега.

Вальядолид. Стадион "Нуэво Хосе Соррилья".

Первый матч - 2:1.