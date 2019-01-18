"Барселона" разгромила "Леванте" и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

"Барселона" обыграла "Леванте" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:0). Каталонцы вышли в следующую стадию, несмотря на поражение в первой встрече (1:2).

Соперника по четвертьфиналу "Барселона" узнает после жеребьевки.

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Барселона" – "Леванте" – 3:0 (2:0)

Голы: Дембеле, 30 (1:0). Фернандес, 31 – в свои ворота (2:0). Месси, 54 (3:0).

"Барселона": Силлессен, Семеду, Лангле, Мурильо, Жорди Альба (Сержи Роберто, 73), Ракитич, Видаль, Артур, Месси, Дембеле (Д.Суарес, 77), Коутинью (Л.Суарес, 63).

"Леванте": Фернандес, Коке, Пьер, Кабако, Постиго (Хасон, 71), Саймон, Кампанья (Дукуре, 68), Барди, Прцич, Майораль (Двамена, 61), Боатенг.

Предупреждения: Постиго, 33. Ракитич, 43. Мурильо, 45+1. Кабако, 75. Прцич, 84. Пьер, 90+2.

Судья: Санчес Мартинес.

17 января. Барселона. Стадион "Ноу Камп".