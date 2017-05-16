"Барселона" примет решение по главному тренеру не раньше 29 мая

Представители "Барселоны" опровергли информацию о том, что имеют соглашение с главным тренером "Атлетика" Эрнесто Вальверде. Нынешний наставник каталонской команды Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона.

Возможными кандидатами на пост испанского специалиста являются Вальверде и помощник Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

- В вопросе нового главного тренера до 29 мая ничего нового не будет, - цитирует Mundo Deportivo представителя "Барселоны". – Клуб примет решение только после финальной игры в Кубке Испании.

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом" пройдет 27 мая.