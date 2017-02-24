"Барселона" не может договориться с Месси о новом контракте

"Барселона" испытывает проблемы в переговорах по новому контракту с нападающим Лионелем Месси. Нынешнее соглашение 29-летнего аргентинца рассчитано до 2018 года, но каталонцы хотели продлить его. Футболист всю свою профессиональную карьеру проводит в стане сине-гранатовых.

"Это будет сложнее и дольше, чем многие думают", - цитирует AS представителя руководства "Барселоны", имя которого не называется.

Напомним, ранее сам Лионель Месси заявлял, что хотел бы в конце карьеры поиграть за "Ньюэлл`с Олд Бойз", в котором начинал постигать азы футбола.