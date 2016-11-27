Автогол Гарая помог "Севилье" обыграть "Валенсию"

"Севилья" в матче 13-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле "Валенсию" со счетом 2:1. Счет в начале второго тайма открыл защитник "летучих мышей" Эсекиэль Гарай, отправив мяч в собственные ворота. После этого Мунир Эль-Хаддади счет сравнял, но за 15 минут до конца встречи Николас Пареха вырвал победу для хозяев.

"Севилья" после этого результата вышла на второе место в турнирной таблице. "Валенсия" осталась 16-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Севилья" - "Валенсия" - 2:1 (0:0)

Голы: Гарай, 53 - в свои ворота (1:0). Эль-Хаддади, 65 (1:1). Пареха, 75 (2:1).

"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо, Эскудеро (Кийотаке, 46), Н`Зонзи, Сарабия, Витоло, Краневиттер (Корреа, 72), Васкес, Вьетто (Бен Еддер, 61).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Сикейра (Хосе Гайя, 80), Мангала, Абденнур (Эль-Хаддади, 62), Жоау Канселу, Марио Суарес (Мина, 80), Перес, Парехо, Нани, Родриго.

Предупреждение: Сикейра, 77.

Судья: Дель Серро Гранде.

26 ноября. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".