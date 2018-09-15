"Атлетико" вырвал ничью у "Эйбара", забив в компенсированное время

"Атлетико" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 4-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева ушли от поражения благодаря голу нападающего Борхи Гарсеса на 90+4-й минуте встречи.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Атлетико" - "Эйбар" - 1:1 (0:0)

Голы: Серхио Энрич, 87 (0:1). Гарсес, 90+4 (1:1).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Хименес, Коке, Сауль, Эрнандес (Гарсес, 71), Диегу Коста, Гризманн, Лемар (Корреа, 59).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Диоп (Кардона, 80), Альварес, Хоан Хордан, Шарлес (Эскаланте, 57), Пере Милья (Серхио Энрич, 57), Де Бласис.

Предупреждения: Шарлес, 16. Коке, 39. Годин, 51. Диоп, 54.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

15 сентября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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