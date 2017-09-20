"Атлетико" в гостях переиграл "Атлетик"

Матч 5-го тура чемпионата Испании "Атлетик" – "Атлетико" завершился победой столичной команды – 2:1. В составе победителей голами отметились нападающие Анхель Корреа и Янник Феррейра-Карраско, у басков единственный мяч забил хавбек Рауль Гарсия. Отметим, что на 41-й минуте встречи форвард хозяев поля Ариц Адурис не смог переиграть вратаря Яна Облака с 11-метровой отметки.

Параллельный матч "Леганес" – "Жирона" завершился вничью – 0:0.

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5-й тур

"Атлетик" – "Атлетико" – 1:2 (0:0)

Голы: Корреа, 55 (0:1). Феррейра-Карраско, 73 (0:2). Рауль Гарсия, 90+2 (1:2).

Нереализованный пенальти: Адурис, 41 (вратарь)

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Ляпорт, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия, Сусаэта (Эчеварриа, 56), Итурраспе (Иньяки Уильямс, 56), Сан-Хосе, Адурис (Кордоба, 79), Икер Муниаин.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис (Эрнандез, 79), Савич, Хименес, Гайтан (Феррейра-Карраско, 60), Коке, Сауль, Партей, Гризманн, Корреа (Габи, 72).

Предупреждения: Партей, 25. Филипе Луис, 39.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

20 сентября. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

"Леганес" – "Жирона" – 0:0

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Мантовани, Рико, Рубен Перес, Брашанац (Омар, 59), Габриэл, Эрасо, Шимановски (Амрабат, 67), Бовю (Моран, 83).

"Жирона": Ираисос, Муньеса (Эспиноса, 60), Мохика, Маффео, Алькала, Хуанпе, Борха, Пере Понс, Гранель (Дуглас Луис, 72), Стуани, Кайоде (Порту, 83).

Предупреждения: Стуани, 30. Хуанпе, 64. Дуглас Луис, 73. Рубен Перес, 78. Сальдуа, 90.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

20 сентября. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.