"Атлетико" прошел "Сант-Андреу", "Жирона" выбила "Алавес" из Кубка Испании

"Атлетико" в ответном матче 1/16 финала Кбука Испании обыграл "Сант-Андреу" - 4:0. По голу в этой встрече забили Никола Калинич, Витоло, Анхель Корреа и Тома Лемар. Мадридцы вышли в следующий раунд - первая встреча завершилась в их пользу со счетом 1:0.

"Жирона" обыграла "Алавес" - 2:1. Победный мяч на счету полузащитника Порту. Первая игра между командами завершилась вничью - 2:2.

Кубок Испании

1/16 финала

Ответные матчи

"Атлетико" - "Сант-Андреу" - 4:0 (0:0)

Голы: Лемар, 48 (1:0). Калинич, 53 (2:0). Корреа, 55 (3:0). Витоло, 81 (4:0).

"Атлетико": Адан, Савич, Ариас, Эрнандез (Монтеро, 59), Коке, Сауль, Мойя (Эрнандес, 45), Калинич, Корреа, Витоло, Мартинш (Лемар, 45).



Судья: Мелеро Лопес.

5 декабря. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Первый матч - 1:0.

"Жирона" - "Алавес" - 2:1 (0:0)

Голы: Алькала, 62 - в свои ворота (0:1). Гранель, 74 (1:1). Порту, 79 (2:1).

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Алькала, Хуанпе, Порту, Дуглас Луис, Гранель, Думбья (Эспиноса, 77), Лосано (Борха, 70), Андзуана (Робертс, 69), Фернандес.

"Алавес": Сивера, Карлос Вигарай, Марин (Твумаси, 83), Марипан, Дьегес, Брашанац, Торрес, Борха Бастон, Гвидетти (Кальери, 71), Бурги, Собрино (Хони, 80).

Предупреждения: Дьегес, 17. Хуанпе, 33. Гвидетти, 56. Марин, 68. Борха, 82.

Судья: Матеу Лаос.

5 декабря. Жирона. Стадион "Montilivi".

Первый матч - 2:2.