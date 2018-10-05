"Атлетик" - "Реал Сосьедад": футбол, чемпионат Испании, 5 октября 2018, прямой эфир, видео, онлайн-трансляция - в 22.00

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" откроют 8-й тур чемпионата Испании. Игра состоится в пятницу, 5 октября.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Атлетик" – "Реал Сосьедад" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.00 (время московское).

"Атлетик" - "Реал Сосьедад": чемпионат Испании по футболу, 8-й тур, 5 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 22.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей