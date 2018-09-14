12:00 | Футбол — Испания

"Атлетик" – "Реал". Видеотрансляция матча

Обсудить
0

В матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу в пятницу, 15 сентября, "Атлетик" принимает "Реал".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Атлетик" – "Реал" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.45 (время московское).

Атлетик - Реал

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...