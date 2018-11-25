"Атлетик" - "Хетафе": видеотрансляция матча - в 14.00

В матче 13-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 25 ноября "Атлетик" принимает "Хетафе".

"Атлетик" с 10-ю очками занимает 18-е место в турнирной таблице. У "Хетафе" 16 очков и 13-я позиция.

Компания Winline считает, что больше шансов на победу у хозяев. Коэффициент на такой результат - 2.12. Ничья оценивается коэффициентом, победа "Хетафе" - 3.80.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Атлетик" – "Хетафе" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.15 (время московское).





Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

"Атлетик" – "Хетафе": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 13-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 14.00 (мск)