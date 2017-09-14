Апелляционный комитет в Испании сократил дисквалификацию Марселу до одной игры

Апелляционный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) частично удовлетворил апелляцию "Реала" и сократил дисквалификацию защитника Марселу на один матч. Таким образом, бразилец пропустит только встречу 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".

Напомним, что Марселу получил прямую красную карточку в игре 3-го тура ла лиги против "Леванте" (1:1) за неспортивное поведение. К автоматической дисквалификации на один матч была добавлена санкция в виде отстранения на еще одну игру первенства.