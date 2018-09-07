Антуан Гризманн: "Трудно сказать "нет" таким клубам, как "Барселона", но я смог"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн не жалеет, что остался в клубе. Футболистом активно интересовалась "Барселона", но форвард им отказал.

– В клубе сделали все, чтобы я чувствовал себя хорошо, – приводит L'Equipe слова Гризманна. – Старались подписать важных игроков и создать отличную команду. Я чувствую себя основой, или важной частью пазла. Это то, что заставило меня остаться. Трудно сказать" нет " таким клубам, как "Барселона", но я смог. Это мой дом. Я хочу сделать что-то великое.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне француз провел 4 матча за "Атлетико", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.