Андрес Иньеста: "Не представляю возвращение Неймара в "Барселону"

Бывший капитан "Барселоны", а ныне полузащитник японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонскую команду нападающего Неймара, который выступает за "ПСЖ", сообщает Mundo Deportivo.

Иньеста проводит заключительные дни в Барселоне перед возвращением в Японию в "Виссел Кобе". Через неделю начнется предсезонная подготовка, которая пройдет в США.

– Лично мне трудно возвращаться, но в футболе случалось сотни тысяч вещей, – приводит слова Иньесты Mundo Deportivo. – Если он вернется, то я всегда говорил об этом много лет назад, и готов повторить сейчас, что это один из лучших игроков в мире. Любая команда хотела бы иметь его в составе, но я не могу представить его возвращение в "Барселону".

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. 26-летний бразилец перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.