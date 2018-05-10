Андрес Иньеста: "Будущее? Возможно все, кроме Европы"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отказался комментировать информацию о своем будущем. Он лишь подтвердил, что продолжит карьеру за пределами Европы.

– Будущее? Возможно все, кроме Европы, – цитирует AS Иньесту. – Ранее говорили о Китае, потом о Японии, теперь появляются разговоры об Австралии. Но мы сами все скажем, когда придет время. У меня есть еще полторы недели, чтобы насладиться концовкой сезона. А потом сосредоточусь на выборе своего будущего. Нужно решить еще много нюансов, и я постараюсь выбрать лучший вариант.