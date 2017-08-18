Алессандро Дель Пьеро: "Честно говоря, я был уверен, что Зидан преуспеет в "Реале""

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро выразил восхищение тренерскими успехами Зинедина Зидана. Бывший одноклубник итальянца за два года завоевал с "Реалом" 7 трофеев.

– Зидан делает свою работу очень хорошо, – цитирует Corriere della Sera Дель Пьеро. – Но, честно говоря, я был уверен, что он преуспеет в "Реале". Он знает, как управлять своими игроками-победителями, уважает их и побеждает с ними. Он напоминает мне Анчелотти в этом плане. Я знаю эмоционального Зизу и его характер, и я знаю, как он видит футбол… Как великие.