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15:34 | Футбол — Испания

Альберт Солер: "Соглашение между "Барселоной" и Месси достигнуто"

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Директор "Барселоны" Альберт Солер подтвердил, что клуб продлит контракт с нападающим Лионелем Месси. Нынешнее соглашение аргентинца с каталонцами рассчитано до 2018 года.

– Когда в клубе говорят о соглашении, это не делается так, будто мы бросаемся в воду, не зная, согласна ли другая сторона, – цитирует AFP Солера. – Соглашение подтверждено. Когда я это говорю, значит, обе стороны согласовали условия. Чего мы ждем? Почему не объявляем официально? Происходит стандартная протокольная процедура проверки. Проблем нет. Мы хотим в спокойной обстановке сделать объявление.

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