"Алавес" обыграл "Сельту"

"Алавес" с минимальным счетом обыграл "Сельту" в матче 9-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил полузащитник Томас Пина.
Чемпионат Испании
Лига 1
9-й тур
"Сельта" - "Алавес" - 0:1 (0:0)
Гол: Томас Пина, 58.
"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Алонсо (Юльсагер, 87), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Мендес, Бельтран (Эмре Мор, 63), Аспас, Эккерт.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Брашанац (Вакасо, 76), Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери (Собрино, 74), Хони (Борха Бастон, 90+3).
Предупреждения: Лагуардия, 11. Кабраль, 58. Кальери, 64. Томас Пина, 88. Юльсагер, 90+1.
Судья: дель Серро Гранде .
19 октября. Виго. Стадион "Балаидос".
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