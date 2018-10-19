23:54 19 октября | Футбол — Испания

"Алавес" обыграл "Сельту"

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"Алавес" с минимальным счетом обыграл "Сельту" в матче 9-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил полузащитник Томас Пина.

Чемпионат Испании

Лига 1 

9-й тур 

"Сельта" - "Алавес" - 0:1 (0:0)

Гол: Томас Пина, 58. 

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Алонсо (Юльсагер, 87), Лоботка, Буфаль (Систо, 74), Мендес, Бельтран (Эмре Мор, 63), Аспас, Эккерт.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Брашанац (Вакасо, 76), Гарсия, Ибаи Гомес, Кальери (Собрино, 74), Хони (Борха Бастон, 90+3).

Предупреждения: Лагуардия, 11. Кабраль, 58. Кальери, 64. Томас Пина, 88. Юльсагер, 90+1. 

Судья: дель Серро Гранде .

19 октября. Виго. Стадион "Балаидос".

Сельта - Алавес

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