Зоран Тошич: "Березуцкие и Игнашевич в сборной? Надо дать им отдохнуть"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за ЦСКА, выразил мнение, что нет необходимости вызывать защитников Алексея и Василия Березуцких, а также Сергея Игнашевича в сборную России. Хавбек считает, что они заслужили право на отдых.

– Основной защитник сборной России Георгий Джикия получил серьезную травму и вряд ли сможет сыграть на чемпионате мира. На ваш взгляд, стоит просить Березуцких вернуться в сборную на время мирового первенства? - вопрос Тошичу.

– Они давно решили завершить карьеру в сборной. Надо уважать их решение. Братья и Игнаш столько лет отдали национальной команде, провели на троих сотни матчей. Думаю, надо дать им отдохнуть. Но если ситуация правда критическая, и они нужны сборной, то главному тренеру (Станиславу Черчесову. – Прим. "СЭ") надо сначала поговорить с ними на эту тему. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым