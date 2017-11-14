Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков

Вратарь сборной России Андрей Лунев не смог доиграть до конца товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге.

В концовке второго тайма Морено Родриго вышел один на один с голкипером, который бросился ему в ноги. В столкновении испанец ударил вратаря коленом в голову.

Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев вместе с другими зрителями аплодировал коллеге.

К тому моменту главный тренер россиян Станислав Черчесов исчерпал лимит замен. Владимир Габулов указал на этот факт и был вынужден передать свою футболку одному из полевых игроков.

Свитер сначала надел Александр Кокорин. Однако в итоге место в воротах занял Денис Глушаков.