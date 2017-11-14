23:41 14 ноября | Футбол — Сборная России

Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков

Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. Столкновение Андрея ЛУНЕВА и Морено РОДРИГО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. Андрей ЛУНЕВ получил травму головы в конце матча. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Травма Андрея ЛУНЕВА. Травма Андрея ЛУНЕВА. Травмированный Андрей ЛУНЕВ. Травма Андрея ЛУНЕВА. Нужна замена. Владимир ГАБУЛОВ: замен нет. Александр КОКОРИН: кто встанет в ворота? Травмированный Андрей ЛУНЕВ. Игорь АКИНФЕЕВ. Владимир ГАБУЛОВ: замен нет. Александр КОКОРИН, Федор СМОЛОВ и Владимир ГАБУЛОВ. Денис ГЛУШАКОВ, тренер вратарей Гинтарас СТАУЧЕ и Александр КОКОРИН. Денис ГЛУШАКОВ. Денис ГЛУШАКОВ. Денис ГЛУШАКОВ.
Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. Столкновение Андрея ЛУНЕВА и Морено РОДРИГО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Вратарь сборной России Андрей Лунев не смог доиграть до конца товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге.

В концовке второго тайма Морено Родриго вышел один на один с голкипером, который бросился ему в ноги. В столкновении испанец ударил вратаря коленом в голову.

Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев вместе с другими зрителями аплодировал коллеге.

К тому моменту главный тренер россиян Станислав Черчесов исчерпал лимит замен. Владимир Габулов указал на этот факт и был вынужден передать свою футболку одному из полевых игроков.

Свитер сначала надел Александр Кокорин. Однако в итоге место в воротах занял Денис Глушаков.

Трансляция матча Россия – Испания

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (36)
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Ivenhoe

Лунёву здоровья, здоровья, и еще раз здоровья! Сыграл очень самоотверженно, просто герой! Не люблю такие моменты как раз из-за того, что игра, пусть и такая захватывающая, может стать причиной инвалидности. Уверен, что никакой нормальный болельщик не осудил бы Андрея, если б он пошел в столкновение ногами и не стал бы так рисковать своей жизнью. По мне лучше гол пропустить, чем получить такую травму. Хватит уже Перхуна. Габулов, Дикань и Чех отделались "испугом", но нанесших вред нападающих не понимаю. Все ругают Вернблума - он, бесспорно, жесткий, но совершенно не жестокий игрок и , уверен, так подленько, как испашка, никогда не играл и не сыграет... Еще раз здоровья героическому вратарю и человеку Андрею Луневу!..

00:56

kaduly

Акинфеев прыгает ногами вперёд

00:49

SSergey

Швейцарец Элемент Дешевого Проплаченного Шоу - Договорняка!!!..... 00:17- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проплатил ты? Недоумок!

00:49

Ванг

Когда арбитр явно "работает" на одну команду, игроки этой команды, на которую он работает, начинают калечить игроков команды соперника. Но к этому добавлю, что нападающие, которые не конченные подонки, обычно перепрыгивают вратарей в таких случаях, а этого "товарища" даже не знаешь как назвать. Здоровья Лунёву!

00:44

Seraffim

yspesh4 Веллитон-Габулов. И кто-то еще отмазывает шизиков, типа до конца боролись. Андрею здоровья. И да, Коко с дебильной улыбкой младенца после это нечто. 00:07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А еще Кержаков - Дикань..... Андрею здоровья, смотрелось жутковато.

00:41

Tribunal Z

Как интересно там Лунёв, что со здоровьем?

00:35

Perry_Garr

МачоМэн Судя по всему, на домашнее судейство рассчитывать на ЧМ не придется. Я ни в коем случаи не защищаю Черчесова. По прежнему считаю, что сборная играет, мягко говоря средне, но что я вижу... А вижу я то, что С Мексикой на КК нам не дали 100% пенальти. С Аргентиной нам забивают с "километрового" офсайда. В этом матче ставят два просто левейших пенальти. Мы и так уступаем этим командам во всем, так нас еще убивают в этих матчах. Как судили Японцев, Корейцев в 2002 году. Как Португалов в 2004. Тех же немцев в 2006. В общем на благосклонность судей нам можно смело забыть. 00:00 ============ а Россию (СССР) когда-нибудь любили? боялись и пытались укусить! снисходительно стали относиться, когда Горбачев развалил страну, а Ельцин ее пропивать стал.. а теперь еще и Крым-наш!! опять боятся и пытаются укусить!

00:35

Tribunal Z

Да, судья просто слово Россия на дух не переносит, а сюда приехал деньги за матч заработать, да Испании помочь.

00:23

фёдор сумкин

Duckhunter68,это Керж был

00:17

Швейцарец

Элемент Дешевого Проплаченного Шоу - Договорняка!!!.....

00:17

Семь ветров

Помнится некто Кержаков влетел Диканю в лицо коленом, сломал 18 (если не ошибаюсь) лицевых костей, после этого дебилы провозгласили дегенерата из Питера героем, а Дикань встал и пытался отбить от этого же дегенерата пенальти. Не отбил. После был заменен. Тут же удар в лоб и полная потеря Луневым связи с землей. Здоровья вратарю Зенита, хотя к выходным он уже поправится, мы все на это надеемся.

00:14

oopse

Некрасивый поступок испанца.Не все он сделал,чтобы столкновения избежать.

00:14

Duckhunter68

Динамовского вратаря Габулова точно также сломал когда-то Велик, теперь вот и зенитовскому воротчику также скулу свернул испанец...

00:11

trv71

В НХЛ бы такого беспредельщика за воротами похоронили.

00:07

yspesh4

Веллитон-Габулов. И кто-то еще отмазывает шизиков, типа до конца боролись. Андрею здоровья. И да, Коко с дебильной улыбкой младенца после это нечто.

00:07

nickkiol

А уж как Смолов с Кокошей веселились когда вратарский свитер Коко примерял. Писец. Полный

00:07

Subulcus

Швейцарец Россия, как была Дешевым Позором, играющим "Договорняки" с пятыми составами соперников так и Остается!...... ==Так как был дешёвой про..ституткой так ею и останешься ни ума ни фантазии

00:06

Нефилим

Да, Залупка Рокки что - то матч вообще отвратительно провел...

00:06

Нефилим

Алекс61 ------привыкни уже, он все время лыбится сидит, и с Аргами когда играли тоже, после гола. Веселый человек...

00:05

Subulcus

Испанец выродок даже не попытался ногу убрать... Судья даже жёлтую карточку не дал.. ЛУнёву здоровья...

00:05

splash174

Смотрелось жутковато. Здоровья Луневу!

00:03

Швейцарец

Россия, как была Дешевым Позором, играющим "Договорняки" с пятыми составами соперников так и Остается!......

00:03

Эугенио

Что с Луневым???

00:01

gruzovik62

здоровья Луневу! Мужик!!!!

00:01

МачоМэн

Судя по всему, на домашнее судейство рассчитывать на ЧМ не придется. Я ни в коем случаи не защищаю Черчесова. По прежнему считаю, что сборная играет, мягко говоря средне, но что я вижу... А вижу я то, что С Мексикой на КК нам не дали 100% пенальти. С Аргентиной нам забивают с "километрового" офсайда. В этом матче ставят два просто левейших пенальти. Мы и так уступаем этим командам во всем, так нас еще убивают в этих матчах. Как судили Японцев, Корейцев в 2002 году. Как Португалов в 2004. Тех же немцев в 2006. В общем на благосклонность судей нам можно смело забыть.

00:00

Алекс61

и непонятно что когда лунев лежит практически без сознания чему- то сильно радовался кокорин?

23:58 14 ноября

баламошка

Здоровья Лунтику.

23:56 14 ноября

Papamaxa

sailor1990, судья как раз решил прекратить устроенный им цирк с двумя пенальти, которых не было и убийством нашего вратаря, испанцу даже карточку не дали за опасную игру! За игру локтем в голову удаляют, а за игру коленом в голову даже горчичник не дали!!!

23:55 14 ноября

PallMall

Что там с Андреем?

23:54 14 ноября

Slim Taller

Чех уже послал Лунёву свой шлем.

23:52 14 ноября