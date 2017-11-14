Жуткая травма Лунева. В ворота встал Глушаков

Вратарь сборной России Андрей Лунев не смог доиграть до конца товарищеский матч с Испанией в Санкт-Петербурге.
В концовке второго тайма Морено Родриго вышел один на один с голкипером, который бросился ему в ноги. В столкновении испанец ударил вратаря коленом в голову.
Жуткое столкновение! Здоровья Андрею Луневу #РоссияИспания pic.twitter.com/J4s7fJz8GE– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Лунева с окровавленной головой после перевязки увезли на электрокаре в подтрибунное помещение. Стадион скандировал имя вратаря "Зенита", а оставшийся на трибуне Игорь Акинфеев вместе с другими зрителями аплодировал коллеге.
К тому моменту главный тренер россиян Станислав Черчесов исчерпал лимит замен. Владимир Габулов указал на этот факт и был вынужден передать свою футболку одному из полевых игроков.
Свитер сначала надел Александр Кокорин. Однако в итоге место в воротах занял Денис Глушаков.
В воротах Денис Глушаков!!! Замен нет pic.twitter.com/L4fZBXJDSZ– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г
Трансляция матча Россия – Испания
Ivenhoe
Лунёву здоровья, здоровья, и еще раз здоровья! Сыграл очень самоотверженно, просто герой! Не люблю такие моменты как раз из-за того, что игра, пусть и такая захватывающая, может стать причиной инвалидности. Уверен, что никакой нормальный болельщик не осудил бы Андрея, если б он пошел в столкновение ногами и не стал бы так рисковать своей жизнью. По мне лучше гол пропустить, чем получить такую травму. Хватит уже Перхуна. Габулов, Дикань и Чех отделались "испугом", но нанесших вред нападающих не понимаю. Все ругают Вернблума - он, бесспорно, жесткий, но совершенно не жестокий игрок и , уверен, так подленько, как испашка, никогда не играл и не сыграет... Еще раз здоровья героическому вратарю и человеку Андрею Луневу!..
00:56
kaduly
Акинфеев прыгает ногами вперёд
00:49
SSergey
Швейцарец Элемент Дешевого Проплаченного Шоу - Договорняка!!!..... 00:17- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Проплатил ты? Недоумок!
00:49
Ванг
Когда арбитр явно "работает" на одну команду, игроки этой команды, на которую он работает, начинают калечить игроков команды соперника. Но к этому добавлю, что нападающие, которые не конченные подонки, обычно перепрыгивают вратарей в таких случаях, а этого "товарища" даже не знаешь как назвать. Здоровья Лунёву!
00:44
Seraffim
yspesh4 Веллитон-Габулов. И кто-то еще отмазывает шизиков, типа до конца боролись. Андрею здоровья. И да, Коко с дебильной улыбкой младенца после это нечто. 00:07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А еще Кержаков - Дикань..... Андрею здоровья, смотрелось жутковато.
00:41
Tribunal Z
Как интересно там Лунёв, что со здоровьем?
00:35
Perry_Garr
МачоМэн Судя по всему, на домашнее судейство рассчитывать на ЧМ не придется. Я ни в коем случаи не защищаю Черчесова. По прежнему считаю, что сборная играет, мягко говоря средне, но что я вижу... А вижу я то, что С Мексикой на КК нам не дали 100% пенальти. С Аргентиной нам забивают с "километрового" офсайда. В этом матче ставят два просто левейших пенальти. Мы и так уступаем этим командам во всем, так нас еще убивают в этих матчах. Как судили Японцев, Корейцев в 2002 году. Как Португалов в 2004. Тех же немцев в 2006. В общем на благосклонность судей нам можно смело забыть. 00:00 ============ а Россию (СССР) когда-нибудь любили? боялись и пытались укусить! снисходительно стали относиться, когда Горбачев развалил страну, а Ельцин ее пропивать стал.. а теперь еще и Крым-наш!! опять боятся и пытаются укусить!
00:35
Tribunal Z
Да, судья просто слово Россия на дух не переносит, а сюда приехал деньги за матч заработать, да Испании помочь.
00:23
фёдор сумкин
Duckhunter68,это Керж был
00:17
Швейцарец
Элемент Дешевого Проплаченного Шоу - Договорняка!!!.....
00:17
Семь ветров
Помнится некто Кержаков влетел Диканю в лицо коленом, сломал 18 (если не ошибаюсь) лицевых костей, после этого дебилы провозгласили дегенерата из Питера героем, а Дикань встал и пытался отбить от этого же дегенерата пенальти. Не отбил. После был заменен. Тут же удар в лоб и полная потеря Луневым связи с землей. Здоровья вратарю Зенита, хотя к выходным он уже поправится, мы все на это надеемся.
00:14
oopse
Некрасивый поступок испанца.Не все он сделал,чтобы столкновения избежать.
00:14
Duckhunter68
Динамовского вратаря Габулова точно также сломал когда-то Велик, теперь вот и зенитовскому воротчику также скулу свернул испанец...
00:11
trv71
В НХЛ бы такого беспредельщика за воротами похоронили.
00:07
yspesh4
Веллитон-Габулов. И кто-то еще отмазывает шизиков, типа до конца боролись. Андрею здоровья. И да, Коко с дебильной улыбкой младенца после это нечто.
00:07
nickkiol
А уж как Смолов с Кокошей веселились когда вратарский свитер Коко примерял. Писец. Полный
00:07
Subulcus
Швейцарец Россия, как была Дешевым Позором, играющим "Договорняки" с пятыми составами соперников так и Остается!...... ==Так как был дешёвой про..ституткой так ею и останешься ни ума ни фантазии
00:06
Нефилим
Да, Залупка Рокки что - то матч вообще отвратительно провел...
00:06
Нефилим
Алекс61 ------привыкни уже, он все время лыбится сидит, и с Аргами когда играли тоже, после гола. Веселый человек...
00:05
Subulcus
Испанец выродок даже не попытался ногу убрать... Судья даже жёлтую карточку не дал.. ЛУнёву здоровья...
00:05
splash174
Смотрелось жутковато. Здоровья Луневу!
00:03
Швейцарец
Россия, как была Дешевым Позором, играющим "Договорняки" с пятыми составами соперников так и Остается!......
00:03
Эугенио
Что с Луневым???
00:01
gruzovik62
здоровья Луневу! Мужик!!!!
00:01
МачоМэн
Судя по всему, на домашнее судейство рассчитывать на ЧМ не придется. Я ни в коем случаи не защищаю Черчесова. По прежнему считаю, что сборная играет, мягко говоря средне, но что я вижу... А вижу я то, что С Мексикой на КК нам не дали 100% пенальти. С Аргентиной нам забивают с "километрового" офсайда. В этом матче ставят два просто левейших пенальти. Мы и так уступаем этим командам во всем, так нас еще убивают в этих матчах. Как судили Японцев, Корейцев в 2002 году. Как Португалов в 2004. Тех же немцев в 2006. В общем на благосклонность судей нам можно смело забыть.
00:00
Алекс61
и непонятно что когда лунев лежит практически без сознания чему- то сильно радовался кокорин?
23:58 14 ноября
баламошка
Здоровья Лунтику.
23:56 14 ноября
Papamaxa
sailor1990, судья как раз решил прекратить устроенный им цирк с двумя пенальти, которых не было и убийством нашего вратаря, испанцу даже карточку не дали за опасную игру! За игру локтем в голову удаляют, а за игру коленом в голову даже горчичник не дали!!!
23:55 14 ноября
PallMall
Что там с Андреем?
23:54 14 ноября
Slim Taller
Чех уже послал Лунёву свой шлем.
23:52 14 ноября