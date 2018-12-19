Журналист The Guardian: "Если бы не голы на ЧМ, Черышев вряд ли попал в наш список"

Маркус Кристенсон, редактор отдела футбола британского издания The Guardian, рассказал "СЭ" о том, как полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев попал в список 100 лучших футболистов уходящего года.

На данный момент опубликован рейтинг с 71-го по 100-е места. 27-летний Черышев занял 87-е место. При составлении списка учитывались мнения 225 экспертов из 69 стран – журналистов, бывших футболистов, тренеров, в числе которых Хавьер Дзанетти, Зико, Нуну Гомеш и другие.

– За Черышева проголосовало 18 экспертов. В сумме он получил 158 баллов, – отметил Кристенсон. – Это на два больше, чем Диего Коста, и на четыре меньше, чем у Джона Стоунза.

– Почему там много экспертов проголосовали за Дениса?

– Во многом, из-за его выступлений на чемпионате мира, где он отметился голами. Иначе не думаю, что он бы попал в этот список.

– Будет ли кто-то еще из русских в топ-100?

– Это секрет, не могу сказать.

Напомним, что Черышев на чемпионате мира в России провел 5 матчей, в которых забил 4 гола. (Игорь Новиков)