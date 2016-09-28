Жоаузинью: "Приглашение в сборную России стало бы для меня огромной честью"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью "Известиям" признался, что хотел бы сыграть за сборную России на новом стадионе "быков". Бразилец, недавно получивший российский паспорт, отметил, что в команде к этому событию отнеслись совершенно спокойно.

– Совсем скоро и у "Краснодара" появится свой стадион. Как думаете, его трибуны всегда будут заполняться?

– Да, мы все ждем, когда наш стадион будет готов. Я был там уже несколько раз, и, мне кажется, стадион будет очень красивый. Я не сомневаюсь, что наша новая арена будет регулярно заполняться. Ну а мы постараемся радовать болельщиков своей игрой.

– Стадион "Краснодара" будет открыт матчем сборной России с командой Коста-Рики. Наверняка вы бы хотели дебютировать в сборной именно на новом стадионе родного клуба...

– Конечно, мне бы очень хотелось сыграть в матче-открытии нашего стадиона. Я был бы рад получить приглашение в сборную России, и это стало бы для меня огромной честью.

– Как в команде отнеслись к тому, что вы получили российский паспорт?

– Все ребята восприняли это абсолютно спокойно, поздравили меня. Отношение партнеров по команде ко мне вообще не изменилось. Я всегда отлично общался со всем коллективом и не испытываю никаких проблем с этим.