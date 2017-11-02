Владислав Игнатьев: "Смольников и Фернандес? Никогда не боялся борьбы за место в составе"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев, включенный в расширенный состав сборной России на контрольные матчи против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября), назвал честью попадание в этот список. Игрок обороны железнодорожников отметил, что готов к конкуренции за место в составе национальной команды с игроком "Спартака" Александром Самедовым, когда тот восстановится от травмы.

- То, что вы не получили приглашение на спарринги с Кореей (4:2) и Ираном (1:1), говорит о том, что где-то не до конца выполнили пожелания Черчесова?

– Сложно сказать. Наверное, ему виднее. Я просто всегда буду стараться выкладываться по полной программе, приносить пользу. А дальше уже тренер сборной примет решение.

– Вы тогда сильно расстроились?

– Нет. Тренер отвечает за результат, спрашивать будут с него. Поэтому он и делает свой выбор. Как я могу расстраиваться? Нужно уважать решение Черчесова. Понимаю одно: нужно все доказывать через матчи. Выходишь на поле – вот возможность убедить в своей состоятельности.

– То есть не подумали тогда: "Ну вот, Влад, ты и упустил свой шанс"?

– Нет. Был абсолютно спокоен. Настраивался на ежедневную работу. Благодарен сейчас тренерскому штабу за вызов. Да, это не окончательный выбор Черчесова. Однако попасть в число 27 сильнейших для меня большая честь.

– Согласитесь, сейчас конкуренты у вас в сборной довольно серьезные – Смольников, Мариу Фернандес.

– Знаете, никогда не боялся борьбы за место в составе. Ничего нового на поле придумать не смогу. Как тренер решит – так и будет. Если Черчесова устроят мои навыки, работа, постараюсь оправдать доверие и использовать свой шанс.

– Зимой вы сказали, что готовы заменить в "Локомотиве" ушедшего Самедова. А в сборной способны составить ему конкуренцию, когда он вернется в строй?

– Саше желаю здоровья! Это один из лидеров сборной, сделал для национальной команды так много хорошего. Но травмы – неотъемлемая часть нашей жизни. Конечно, готов с ним конкурировать. Для того и играю в клубе, чтобы попасть в итоге в сборную. Сейчас у меня появилась еще одна возможность показать то, на что реально способен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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