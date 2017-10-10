Владимир Пономарев: "В матче с Ираном игроки сборной передвигались как черепахи Тортиллы"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев выразил мнение, что футболисты национальной команды в товарищеском матче с Ираном (1:1) не бегали, а ползали по полю. По его словам, лишь выход игроков "Зенита" Далера Кузяева и Дмитрия Полоза смогли изменить ход встречи.

– Многие говорят, что сборная России играет в быстрый футбол. Сегодня я этого не увидел, – сказал Пономарев. – Игроки передвигались как черепахи Тортиллы, причем почти все!

Во втором тайме стало получше, уже появилось движение. Без скорости, без движения, без открываний невозможно играть в современный футбол. Советую им посмотреть хотя бы один матч нашей сборной на чемпионате мира 66-го года. Вот там мы "впахивали".

Во втором тайме с выходом Полоза и Кузяева игра наладилась. Неплохие ребята, им стоит дать больше времени. Самедов за счет опыта действовал грамотно, особенно во время голевого паса. Саша не стал обрабатывать, мудрить и выполнил отличный прострел.

– Как вам связка Кокорин – Смолов?

– Пока ничего особенного. Вся сборная действовала неудачно, не могу их выделить. Надо больше вкалывать, иначе ничего не получится. (Павел ГУРЕВИЧ)