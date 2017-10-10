Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:55 | Футбол — Сборная России

Владимир Пономарев: "В матче с Ираном игроки сборной передвигались как черепахи Тортиллы"

1

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев выразил мнение, что футболисты национальной команды в товарищеском матче с Ираном (1:1) не бегали, а ползали по полю. По его словам, лишь выход игроков "Зенита" Далера Кузяева и Дмитрия Полоза смогли изменить ход встречи.

 
Сегодня. Казань. Россия - Иран - 1:1. Сердар АЗМУН поразил ворота россиян, а после матча обменивался рукопожатиями с игроками.Россия – Иран: грустно. Почти

– Многие говорят, что сборная России играет в быстрый футбол. Сегодня я этого не увидел, – сказал Пономарев. – Игроки передвигались как черепахи Тортиллы, причем почти все!

Во втором тайме стало получше, уже появилось движение. Без скорости, без движения, без открываний невозможно играть в современный футбол. Советую им посмотреть хотя бы один матч нашей сборной на чемпионате мира 66-го года. Вот там мы "впахивали".

Во втором тайме с выходом Полоза и Кузяева игра наладилась. Неплохие ребята, им стоит дать больше времени. Самедов за счет опыта действовал грамотно, особенно во время голевого паса. Саша не стал обрабатывать, мудрить и выполнил отличный прострел.

– Как вам связка КокоринСмолов?

– Пока ничего особенного. Вся сборная действовала неудачно, не могу их выделить. Надо больше вкалывать, иначе ничего не получится. (Павел ГУРЕВИЧ)

Россия - Иран

 

1
Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

igogohruhru

Достаточно глянуть гол Ирана. Иранец вместе с мячом легко убежал от кривоногих без мяча. Нужно всех нарядить в тулупы и заставить бегать кругами по стадиону. Кстати можно еще и билеты продать! Немало найдется желающих глянуть не такое действо

22:03