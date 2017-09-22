Владимир Габулов: "После матча с Мексикой посидели с Акинфеевым в номере, пообщались вдвоем"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что все поддерживали Игоря Акинфеева после его ошибки в матче сборной России с Мексикой на Кубке конфедераций. Сам Габулов признался, что не придал большого значения этому голу.

– А вы были шокированы, когда увидели второй гол мексиканцев?

– Если честно, не придал этому мячу большого значения.

– Как это?

– Понимал, что еще есть время и мы можем все изменить – отыграться и даже выйти вперед. И у нас были шансы. Меня больше шокировал первый гол. Мы ведь повели в счете, владели преимуществом и тут…

– А как второй мяч смотрелся со скамейки?

– Особо ничего понять не успел. Находился далеко. Уже увидел столкновение Игоря с мексиканцем и мяч в сетке…

– В раздевалке поддержали Акинфеева?

– Меня забрали на допинг. А когда уже приехали в отель, посидели с Игорем в номере, пообщались вдвоем. Все его поддержали. И это говорит о единстве сборной, о сильном коллективе. Ошибиться может каждый. Важна реакция команды на ошибку. А она была достойная.

Я верю в позитивный результат. Когда, кстати, мы выезжали в аэропорт, очень много людей собралось у отеля, и не было никакого негатива с их стороны! Наоборот, все пытались нас приободрить, выкрикивали фамилии всех игроков. Приятно, что страна снова поддерживает сборную.

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