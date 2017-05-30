Владимир Габулов: "Никак не оцениваю свои шансы на попадание в итоговую заявку сборной России"

Вратарь сборной России и "Арсенала" Владимир Габулов подчеркнул, что был приятно удивлен вызову в расширенный состав национальной команды, который готовится к матчам Кубка конфедераций-2017, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам голкипера, который сегодня присоединился к сборной, он не ожидал приглашения.

- Вы только вчера приехали. Тяжело вливаться в сборы, когда они уже идут? - вопрос Габулову.

- Конечно, нагрузки уже приличные у команды. Первый день всегда бывает непростым. Но я бы не сказал, что это тяжело. Все в удовольствие, все интересно, все знакомо.

- Как вы узнали о вызове в сборную? Не удивились ли?

- Мне позвонил тренер вратарей Гинтарас Стауче и спросил, как мое состояние и самочувствие, готов ли. Был приятно удивлен. Честно говоря, не ожидал, что вызовут.

- Вы долгое время не вызвались в сборную, первую половину сезона вообще не играли. Был момент, что вы смирились: в сборную не попадете?

- Даже не думал об этом. Когда пропустил половину сезона, были мысли только о том, чтобы вернуться в футбол, набрать оптимальную форму.

- Как вы считаете, ваши шансы на попадание в итоговую заявку выше или ниже, чем у конкурентов?

- На сегодня вообще никак их не оцениваю. Только тренируюсь, получаю удовольствие, стараюсь помогать партнерам.

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