Владимир Габулов: "Феномен Акинфеева? Все просто - он дает результат"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что секрет Игоря Акинфеева в его эффективности. Он подчеркнул, что голкипер ЦСКА является лидером сборной России.

– А в чем феномен Акинфеева?

– Все просто – человек дает результат. Он показывает игру, лидер команды. У него громаднейший опыт и серьезнейшие достижения. Если бы человек не соответствовал уровню сборной, никто бы его туда не вызывал.

– Его козырь в том, что он быстро забывает ошибки и идет дальше?

– Нет вратарей, которые вообще не ошибаются. Это нормальное явление. Нельзя воспринимать ошибку как конец света. А болельщики должны понимать, что вратарь – самая ответственная позиция на поле. Ляпы голкиперов видны сразу. Вратари должны быть более стойкими и выдержанными по сравнению с полевыми игроками.

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