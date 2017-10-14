Виталий Мутко: "Пришло время сыграть с лидерами мирового футбола"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" отметил, что сборной России нужно играть с топовыми командами, чтобы понять свой уровень. Также руководитель отметил, что местом проведения игр против Аргентины и Испании, скорее всего, будут Москва и Санкт-Петербург.

– Сложно было пригласить такие титулованные сборные?

– У нас есть концепция подготовки к чемпионату мира, – сказал Мутко. – Исходили из того, что нужно сыграть на разных этапах подготовки с командами разных стилей. Уже состоялись матчи с представителями Африки, сейчас вот встретились с азиатскими сборными (Кореей – 4:2 и Ираном – 1:1. – Прим. М.М.). Пришло время сыграть с лидерами мирового футбола. Это очень важно, переговоры мы вели давно. Не только с Испанией и Аргентиной, но и с Италией, Францией, Бразилией. Хотим встретиться с топовыми сборными и понять, на каком мы уровне, над чем нужно еще поработать до начала чемпионата мира. Отношение к России сейчас хорошее – все-таки мы хозяева большого турнира. Поэтому Аргентина и Испания с удовольствием приняли наше предложение.

– Пока не названы города, в которых примем аргентинцев и испанцев. Где пройдут спарринги?

– Нужно несколько дней, чтобы все утвердить и окончательно договориться в том числе и с соперниками. Мы работаем над этим. Предпочтение отдаем Москве и Петербургу. Но это пока не точно. В любом случае это должны быть арены ЧМ-2018 – у нас же есть обязательства провести на стадионах по три тестовых матча. (Максим МАКСИМОВ)

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