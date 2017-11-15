Виталий Мутко - о работе арбитров: "Не хочу оценивать, но зачем помогать Испании?"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после контрольного матча с Испанией (3:3) отметил, что у него остались вопросы к работе арбитров. Также руководитель отметил голы форварда российской команды Федора Смолова.

– Вроде бы через УЕФА приглашаем судей... Но что один – полтора-метра "вне игры", а он стоит рядом, закрывает глаза, – сказал Мутко. – Что тут – как минимум один пенальти ну вообще... В плечо мяч попадает, он ставит пенальти. Не хочу оценивать, но зачем помогать таким командам, как Испания? А наши мячи рабочие, настоящие. Федор забил два мяча – настоящий центрфорвард! Особенно третий мяч фантастический, и в результате классных комбинаций все голы! Я удовлетворен результатом. Если бы не травма Лунева, было бы вообще отлично. (Гоша ЧЕРНОВ)