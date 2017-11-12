Виктор Васин: "Это совпадение, что в ЦСКА у меня больше ошибок, а в сборной меньше"

Защитник сборной России Виктор Васин после тренировки команды в Новогорске отметил, что не обращает внимания на разницу в своей игре в ЦСКА и в сборной. Он также добавил, что готов поставить себе оценку удовлетворительно после товарищеского матча с Аргентиной (0:1).

– Что говорил Черчесов после игры, останется между нами, – сказал Васин. – Не обращаю внимания на разницу в своей игре в ЦСКА и в сборной. Это совпадение, что в ЦСКА у меня больше ошибок, а здесь меньше. Может, в ЦСКА больше игру на сюда беру, отсюда и ошибки. Не могу сказать, что доволен игрой, но оценка удовлетворительно.

Знакомые были на матче. Возникли небольшие проблемы, но в целом все хорошо. Супер-стадион, отличная атмосфера. В первый раз не казалось, что он настолько вместительный. Хорошее впечатление произвел. (Александр МУЙЖНЕК)

Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Россия против Месси: дисциплина есть, остро нуждаемся в творчестве // Россия – Аргентина: что происходит в командах после матча. LIVE!