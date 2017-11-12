Виктор Васин: "Это совпадение, что в ЦСКА у меня больше ошибок, а в сборной меньше"

Защитник сборной России Виктор Васин после тренировки команды в Новогорске отметил, что не обращает внимания на разницу в своей игре в ЦСКА и в сборной. Он также добавил, что готов поставить себе оценку удовлетворительно после товарищеского матча с Аргентиной (0:1).
– Что говорил Черчесов после игры, останется между нами, – сказал Васин. – Не обращаю внимания на разницу в своей игре в ЦСКА и в сборной. Это совпадение, что в ЦСКА у меня больше ошибок, а здесь меньше. Может, в ЦСКА больше игру на сюда беру, отсюда и ошибки. Не могу сказать, что доволен игрой, но оценка удовлетворительно.
Знакомые были на матче. Возникли небольшие проблемы, но в целом все хорошо. Супер-стадион, отличная атмосфера. В первый раз не казалось, что он настолько вместительный. Хорошее впечатление произвел. (Александр МУЙЖНЕК)
Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Россия против Месси: дисциплина есть, остро нуждаемся в творчестве // Россия – Аргентина: что происходит в командах после матча. LIVE!
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цска 19781978
Ты клоун и в ЦСКА и в сборной
13:27
konoval
И это говорит ду.ре.нь, который сместившись влево, бросил свою позцию ЦЗ, а Джикия, на минуточку, правый ЦЗ вынужден был его страховать в центе, один против Агуэро. Зато Мессии решили закрывать вчетвером. Причем Васин в этой четверке ничем не мог помешать Месси сделать пас на Павона и вместо того, что бы попытаться хоть как-то в подкате перехватить от него пас в центр, не нашел ничего лучшего, как по старой доброй конской традиции, трусцой двинуться к воротам, по пути размахивая руками и сигнализируя судье о вне игры.
12:56
igorx70
Это совпадение,торжественно обязуюсь и в сборной накосячить и подровнять статистику!
12:23
Kanidzha
Ничего не совпадение,в ЦСКА он проводит игр больше и действий в обороне больше чем кто либо другой от сюда и количество ошибок это нормально для центрального,будет проводить столько игр за сборную будут также ошибки,это не избежно даже робот даёт сбой.
12:21
Vlаdimir
Просто играть нужно внимательно постоянно.
12:15